Линейный установщик SMD-компонентов PiPlacer4: возможности и применение

PiPlacer4 – совместная разработка ООО «СМТ Технологии» и компании ExpertElectronics. Это современный, высокофункциональный линейный установщик электронных компонентов, предназначенный для организации серийного производства. В нем реализованы наиболее передовые решения, направленные на повышение эффективности производственного процесса, качества и надежности продукции.

Возможности PiPlacer4

Линейный установщик PiPlacer4 предназначен для автоматизированного монтажа электронных компонентов размером от 0,25×0,125 мм до 40×40 мм на печатные платы. Для этого в его конструкции предусмотрены:

4 независимые монтажные головы для одновременного захвата 4 компонентов, работающие под контролем специально разработанного программного обеспечения;

6 камер машинного зрения для центрирования чипов, микросхем и печатной платы по реперным знакам для более точной установки электронных компонентов на ПП (линейное отклонение не более 35 мкм, угловое – не более 0,15°);

Встроенный конвейер и до 44 подключаемых электрических или пневматических питателей, обеспечивающий непрерывную подачу электронных компонентов в рабочую зону установщика;

Управление через ПК с операционной системой Linux и установленным специализированным ПО, обеспечивающим распознавание компонентов и печатных плат, их центрирование, автоматизированный контроль ошибок оператора или неправильной работы различных узлов установщика.

Благодаря этим технологическим решениям установщик PiPlacer4 обеспечивает реальную производительность на уровне 4-5 тысяч электронных компонентов в час. Одно из главных преимуществ этого оборудования в том, что оно разработано и производится в России. Это гарантирует постоянное наличие комплектующих и расходных материалов - а значит, бесперебойное обслуживание и быстрый ремонт установщика.

Возможно, у Вас остались вопросы? Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы. Отправить Я согласен на обработку моих персональных данных

Применение PiPlacer4

Линейный установщик PiPlacer4 разработан для использования в производственных линиях мелких, средних и крупных предприятий по выпуску электронной продукции. Компактные размеры этого оборудования в сочетании с удобным подключением и быстрой настройкой позволяют легко масштабировать производство. За счет наличия независимых головок для захвата компонентов различного размера установщик позволяет изготавливать разнотипную электронную продукцию. Интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения облегчает освоение оборудования рабочим персоналом. А высокая точность монтажа электронных компонентов и интегрированная система контроля ошибок позволяют применять PiPlacer4 в производстве электроники для военной, авиакосмической, энергетической и других важных отраслей.

Подробнее узнать о возможностях, преимуществах и применении PiPlacer4 вы можете у наших менеджеров по телефону или запросив подробную спецификацию данного оборудования на сайте.