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Универсальная автоматическая установка для упаковки компонентов в ленту FAR-i3

FAR-i3 — новая универсальная система для упаковки компонентов в ленту. Оборудование может работать
с разными корпусами компонентов и шириной лент, обладает возможностью быстрой переналадки.

Интеллектуальные решения для организации хранения и транспортировки компонентов

Представляем Вам Комплексное решение для хранения и транспортировки катушек, обеспечивающее одновременную автоматизацию, учет, общую прослеживаемость движения компонентов и управление их остатками, экономию занимаемого пространства, а также сокращение временных и трудовых затрат.

Расширение модельного ряда печей для бессвинцовой пайки - серия TEA от E-Therm

Расширение модельного ряда печей для бессвинцовой пайки - серия TEA от E-Therm.
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О компании

Компания ООО "СМТтех" занимается поставками комплексных решений для производства электроники. В нашем каталоге можно найти полный спектр оборудования для производства электроники, а также оборудование, предназначенное для автоматизации процессов сборки, инспекции и тестирования продукции и т. д. Помимо этого, мы осуществляем:

  • Поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов;
  • Сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;
  • Шеф-монтаж, установку, пусконаладку оборудования;
  • Инструктаж персонала работе с оборудованием, техническое консультации специалистов на производстве, рекомендации по настройке тех. процесса.
Наша компания реализует современные технологические решения для производства электроники “под ключ”. Завод получает в свое распоряжение полностью оснащенный промышленный комплекс, адаптированный под требуемую производительность выпуска продукции. Связаться с нами можно по номеру 8 (800) 775-83-26 или отправьте запрос с помощью соответствующей онлайн-формы в “Контактах”. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы, а наши специалисты с радостью помогут Вам разобраться в вопросах подбора и приобретения оборудования и материалов.