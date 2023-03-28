О компании

Компания ООО "СМТтех" занимается поставками комплексных решений для производства электроники. В нашем каталоге можно найти полный спектр оборудования для производства электроники, а также оборудование, предназначенное для автоматизации процессов сборки, инспекции и тестирования продукции и т. д. Помимо этого, мы осуществляем:

Поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов;

Сервисное обслуживание и ремонт поставляемого оборудования;

Шеф-монтаж, установку, пусконаладку оборудования;

И нструктаж персонала работе с оборудованием, техническое консультации специалистов на производстве, рекомендации по настройке тех. про цесса.