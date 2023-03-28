Универсальная автоматическая установка для упаковки компонентов в ленту FAR-i3
с разными корпусами компонентов и шириной лент, обладает возможностью быстрой переналадки.
Универсальная автоматическая установка для упаковки компонентов в ленту FAR-i3
Интеллектуальные решения для организации хранения и транспортировки компонентов
Представляем Вам Комплексное решение для хранения и транспортировки катушек, обеспечивающее одновременную автоматизацию, учет, общую прослеживаемость движения компонентов и управление их остатками, экономию занимаемого пространства, а также сокращение временных и трудовых затрат.
Расширение модельного ряда печей для бессвинцовой пайки - серия TEA от E-Therm