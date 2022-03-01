Модульный автомат-установщик SMD компонентов модель Panasonic NPM-TT2 (с возможностью работы с Dual-lane)
Модульный автомат-установщик SMD компонентов Panasonic, серия NPM-D3A (с возможностью работы с Dual-lane)
Для серийного производства электроники необходимо обеспечить хорошо отлаженный технологический процесс. Добиться этого помогут автоматические установщики SMD-компонентов, широкий ассортимент которых представлен в каталоге нашей компании.
Данное оборудование используется для мелко-, средне- и крупносерийного производства электроники. Основными особенностями автоматических установщиков являются:
Установка компонентов поверхностного монтажа является важным этапом процесса сборки печатных плат.