Автоматические установщики SMD-компонентов

Для серийного производства электроники необходимо обеспечить хорошо отлаженный технологический процесс. Добиться этого помогут автоматические установщики SMD-компонентов, широкий ассортимент которых представлен в каталоге нашей компании.

Данное оборудование используется для мелко-, средне- и крупносерийного производства электроники. Основными особенностями автоматических установщиков являются:

Автоматизация - процесс установки компонентов на печатные платы может осуществляться без участия человека по заранее установленным параметрам;

Гибкость и универсальность - конструкция автоматических установщиков SMD-компонентов позволяет быстро осуществлять их переналадку при переходе на производство продукции другого типа.

Высокая производительность - аппараты монтируют от 4000 до 100000 компонентов в час, что на порядки превышает скорость работы полуавтоматических моделей, скорость монтажа которых составляет 300-700 комп/ч.

Несмотря на то что цена автоматических установщиков SMD-компонентов выше, чем полуавтоматических систем, их применение делает серийное производство электронных изделий более рентабельным и эффективным.

Установка компонентов поверхностного монтажа является важным этапом процесса сборки печатных плат.