Автоматические установщики SMD-компонентов

Линейный установщик SMD-компонентов PiPlacer4

Автоматический линейный установщик компонентов, TREX C8U

Высокоскоростной автомат-установщик SMD компонентов Hanwha, DECAN S2

Гибкий многофункциональный автомат-установщик SMD компонентов Hanwha, DECAN L2

Высокоскоростной автомат-установщик SMD компонентов Hanwha модель DECAN S1

Линейные установщики компонентов Hanwha, серия HM520

Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов, SM471 plus

Гибкий скоростной автомат для монтажа SMD-компонентов Hanwha SM481plus

Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов, SM482 plus

Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов, SM485 plus

Гибкие высокоскоростные монтажные автоматы, серия YSM10

Модульный автомат-установщик SMD компонентов Panasonic, серия NPM-W2

Модульный автомат-установщик SMD компонентов модель Panasonic NPM-TT2 (с возможностью работы с Dual-lane)

Модульный автомат-установщик SMD компонентов Panasonic, серия NPM-D3A (с возможностью работы с Dual-lane)

Модульный автомат-установщик SMD компонентов FUJI, серия NXTIII

SMD монтажный автомат, BS281S

SMD монтажный автомат, BS271V

SMD монтажный автомат, BA889CY-E6V(E8V)

SMD монтажный автомат, HD806V6

SMD монтажный автомат, HD812V6

SMD монтажный автомат, HD815V6

SMD монтажный автомат, BA388E2(E4)-V

SMD монтажный автомат, BA389E3-V

SMD монтажный автомат, BA392E1(E2)-V

SMD монтажный автомат, BA385E1(E2)-V

Высокоскоростной модульный монтажный автомат JUKI FX-3RA

Гибкий монтажный автомат JUKI KE-3020VA

Автоматический настольный установщик компонентов, X4-50D

Автоматический линейный установщик компонентов, X4-50L

Автоматический линейный установщик компонентов, X6-64

Для серийного производства электроники необходимо обеспечить хорошо отлаженный технологический процесс. Добиться этого помогут автоматические установщики SMD-компонентов, широкий ассортимент которых представлен в каталоге нашей компании.

Данное оборудование используется для мелко-, средне- и крупносерийного производства электроники. Основными особенностями автоматических установщиков являются:

  • Автоматизация - процесс установки компонентов на печатные платы может осуществляться без участия человека по заранее установленным параметрам;
  • Гибкость и универсальность - конструкция автоматических установщиков SMD-компонентов позволяет быстро осуществлять их переналадку при переходе на производство продукции другого типа.
  • Высокая производительность - аппараты монтируют от 4000 до 100000 компонентов в час, что на порядки превышает скорость работы полуавтоматических моделей, скорость монтажа которых составляет 300-700 комп/ч.

Несмотря на то что цена автоматических установщиков SMD-компонентов выше, чем полуавтоматических систем, их применение делает серийное производство электронных изделий более рентабельным и эффективным. Связаться с нами для приобретения автоматических установщиков компонентов можно по номеру 8 (800) 775-83-26 или отправьте запрос с помощью соответствующей онлайн-формы в “Контактах”. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы, а наши специалисты с радостью помогут Вам разобраться в вопросах подбора и приобретения оборудования и материалов.

Установка компонентов поверхностного монтажа является важным этапом процесса сборки печатных плат.